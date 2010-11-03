НТМК выплатит до 450 тысяч рублей компенсации пострадавшим во время взрыва

Все пострадавшие были застрахованы от несчастного случая напроизводстве. Каждому будет оказана вся необходимая помощь с лечением,сообщает департамент по связям со СМИ «Евраза».

В настоящее время коксохимическое производство НТМК работает в штатномрежиме, благодаря оперативным действиям служб комбината последствияинцидента были устранены в кратчайшие сроки. На предприятии созданаспециальная комиссия для расследования причин инцидента.Остановок основного производства на НТМК не было, говорится в сообщении департамента.

Напомним, 2 ноября в 10:00 на коксохимическом производстве НТМКпрогремел взрыв. По предварительным данным, воспламенилась угольнаяпыль. Разрушилась часть конструкций цеха, разгорелся пожар. В результатевзрыва пострадали четверо рабочих, все они были госпитализированы.