В Екатеринбурге в День народного единства приготовят 50-килограмовый пельмень
3 ноября 2010, 17:02ОбществоАнка
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Это событие будет отмечено в Книге рекордов Екатеринбурга.
Как пишет JustMedia, раскатывать 20-килограммовый кусок теста будут специально изготовленной большой скалкой, а поднимать слепленный пельмень и опускать его в кипящую воду будет подъемный кран. Приготовленный пельмень установят на специальные весы, которые покажут общий вес этого чуда. Все желающие кроме участия в лепке 50-килограммового пельменя, смогут попробовать пельмени меньшего размера, приготовленные по рецепту поваров десяти народов мира.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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