В Екатеринбурге в День народного единства приготовят 50-килограмовый пельмень

Как пишет JustMedia, раскатывать 20-килограммовый кусок теста будут специально изготовленной большой скалкой, а поднимать слепленный пельмень и опускать его в кипящую воду будет подъемный кран. Приготовленный пельмень установят на специальные весы, которые покажут общий вес этого чуда. Все желающие кроме участия в лепке 50-килограммового пельменя, смогут попробовать пельмени меньшего размера, приготовленные по рецепту поваров десяти народов мира.