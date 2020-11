Отзывы об инвестиционном продукте Центра Биржевых Технологий

Торговля на финансовом рынке может приносить высокий доход. Но есть и пропорциональные риски. ЦБТ с вниманием относится к запросам трейдеров и инвесторов и предлагает им страхование средств на торговом счете. В этом материале представлена экспертная оценка и отзывы о продукте Центра Биржевых Технологий.

Мнение пользователей о продукте «ЦБТ Страхование» Пользовательские мнения — барометр реального состояния дел в компании. Если бизнес-процессы отлажены и клиенты довольны, можно ожидать, что реакция будет положительной. Однако всегда есть место и так называемому «потребительскому терроризму», и просто очень требовательным клиентам, и открытым недоброжелателям. Каждый отзыв о ЦБТ требует специального разбора. Но подобная аналитика слишком трудозатратна, поэтому остановимся на продукте, доступном на сайте cbt centr): подробный обзор по нему даст представление и о самой компании. В чем суть услуги Центра Биржевых Технологий Согласно информации на официальном сайте cbt.center, компания гарантирует возврат средств при наступлении страхового случая. Пользуясь услугой, можно защитить свои средства на торговом счете от потери в случае непредвиденного движения рынка. Как и обычная страховка, услуга страхования депозита может быть приобретена. Мани-менеджмент VS «Страхование» Опытные практики рынка могут обходиться тем, что твердо держатся правил управления капиталом. Однако для новичков услуга cbt.center не будет лишней. Клиенты подтверждают: мани-менеджмент не является панацеей. Напротив, при ряде обстоятельств трейдер иногда может рисковать, отступая от этих правил. Оправданный риск вопреки мани-менеджменту порой может приносить прибыль. И тут очень пригодится страхование. Услуга страховки депозита открывает больше возможностей для тех, кто любит рисковать оправданно. Торговля на «тонком» рынке Аналогичная ситуация наблюдается при торговле на «тонком» рынке. Трейдеры знают, что такой тип торговли несет особые риски. Непредсказуемость, неопределенность в эти моменты достигает пика. Однако реальный эффект на финансовом рынке всегда определяется только тем, сколько средств заработано или потеряно. И если трейдер видит, что у него отличные шансы получить прибыль, то он рискнет, и этот риск может быть вознагражден солидным доходом. Для любителей торговать на «тонком» рынке страховка личных средств на депозите необходима. Gap и страховка депозита После праздников, выходных или после важных событий рынок иногда открывается «гэпом», то есть цена закрытия предыдущей сессии категорически отличается от цены открытия сегодня. «Гэп» может быть как положительным, так и отрицательным. В первом случае трейдер получает прибыль, во втором — убыток. Есть трейдеры, успешно использующие «гэп» для прибыльной торговли. Как и в предыдущих случаях, услуга страховки депозита будет, безусловно, полезна. Страхование и Психология торговли При торговле собственными средствами трейдер-новичок испытывает серьезный стресс. Начало реальной инвестиционной деятельности на финансовом рынке не бывает простым. Люди испытывают настоящее потрясение от того, что заводят в сделки свои личные средства. Как отмечают клиенты ЦБТ в отзывах о страховой услуге компании, она позволяет освободиться от чувства страха, являющееся крайне деструктивным и контрпродуктивным для любого человека. Структура продукта На сайте cbt.center (Центр Биржевых Технологий) можно найти полную информацию о том: какую сумму гарантирует к возмещению,

