200 тагильских милиционеров в Нижнем Тагиле потеряют работу
3 декабря 2010, 17:09ОбществоАнка
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В результате реформы в Нижнем Тагиле должно остаться только 2100 милиционеров. Об этом рассказал начальник нижнетагильского УВД Андрей Исаев.
Но он заверил, что покинут ряды правоохранителей в основном те, ктоуйдёт на пенсию. До 8-го декабря в УВД должны успеть переобъявитьсотрудников на должности, соответствующие новому штатному расписанию. Внём почти не будет помощников участковых и следователей. Людей,занимавшихся этой работой, трудоустроят в ППС. Не изменится количествоучастковых, дознавателей, следователей, работников уголовного розыска иОБЭП - словом, тех, на чьей службе держится работа милиции, говоритАндрей Исаев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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