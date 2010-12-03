200 тагильских милиционеров в Нижнем Тагиле потеряют работу

Но он заверил, что покинут ряды правоохранителей в основном те, ктоуйдёт на пенсию. До 8-го декабря в УВД должны успеть переобъявитьсотрудников на должности, соответствующие новому штатному расписанию. Внём почти не будет помощников участковых и следователей. Людей,занимавшихся этой работой, трудоустроят в ППС. Не изменится количествоучастковых, дознавателей, следователей, работников уголовного розыска иОБЭП - словом, тех, на чьей службе держится работа милиции, говоритАндрей Исаев.