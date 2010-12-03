Литьё во Франции. Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле приобрёл первый актив за границей

Марка SM хорошо известна во многих странах мира. Предприятие производит литые тележки, боковые рамы, поперечные балки тележки для метро Сингапура, Лондона, Мадрида. Парижские трамваи также оснащены тележками SM. Широкая номенклатура выпускаемых тележек позволяет создавать множественные варианты продукции. Основные компетенции «Sambre et Meuse» заключаются в наличии собственных передовых технологий и ноу-хау в производстве ж/д деталей. Первого декабря в пристутствии генерального директора корпорации «УВЗ» Олега Сиенко была отлита первая поперечная балка тележки, которая будет поставляться на головное предприятие корпорации - «Уралвагонзавод». В современных российских условиях дефицита литья, это даст возможность увеличить производство конечного продукта, при этом повысив его качество. УВЗ планирует до 2012 года инвестировать в свою французскую площадку до 6 млн. евро. Так же «Sambre et Meuse» станет форпостом корпорации «УВЗ» на западном рынке по продвижению своей продукции (например колесных осей) для нужд вагоностроителей в Европе.