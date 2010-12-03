Новых творческих достижений ждёт Демидов-Камерата от работы с Владимиром Понькиным
3 декабря 2010, 16:39ОбществоАнка
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Сегодня в городском Дворце молодёжи – вновь классическая музыка.
Управляет нижнетагильским камерным оркестром московский дирижёр Владимир Понькин, один из ведущих дирижёров современности. Работать с ним считают за честь лучшие музыканты. И многим это сотрудничество позволяет перейти на новый этап творчества. Открытия новых горизонтов после работы Владимиром Понькиным ждут и музыканты Демидов-Камерата, рассказал заместитель директора нижнетагильской филармонии Елена Цыпушкина.Сегодня для тагильчан прозвучат в «русской» части концерта – Чайковский, а в «английской» - ЭлгАр и БрИттен.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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