Новых творческих достижений ждёт Демидов-Камерата от работы с Владимиром Понькиным

Управляет нижнетагильским камерным оркестром московский дирижёр Владимир Понькин, один из ведущих дирижёров современности. Работать с ним считают за честь лучшие музыканты. И многим это сотрудничество позволяет перейти на новый этап творчества. Открытия новых горизонтов после работы Владимиром Понькиным ждут и музыканты Демидов-Камерата, рассказал заместитель директора нижнетагильской филармонии Елена Цыпушкина.Сегодня для тагильчан прозвучат в «русской» части концерта – Чайковский, а в «английской» - ЭлгАр и БрИттен.