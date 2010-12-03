НТМК в три раза увеличил экспорт стальных шаров

В месяц отгружают около 1200 тонн. Как рассказал главный прокатчик НТМК Владимир Степанов, основными зарубежными потребителями продукции шаропрокатного участка крупносортного цеха являются предприятия Армении, Грузии и Казахстана. «В соответствии с требованиями заказчиков отгрузка стальных шаров на экспорт идет только в биг-бэгах – специальных пакетах для транспортировки, с установленным весом», - отметил Владимир Степанов. Базовой продукцией шаропрокатных станов НТМК являются стальные шары диаметром от 40 до 120 миллиметров. Они применяются для помольных мельниц горнодобывающей и цементной промышленности. Среднегодовые объемы выпуска стальных шаров на НТМК составляют порядка 140 тысяч тонн, отмечают в департаменте по связям со СМИ Евраза.