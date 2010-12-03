В 300 млрд. рублей обойдется России чемпионат мира по футболу 2018 года
300 миллиардов рублей потребуется вложить для подготовки Чемпионата мира по футболу в России. Эту сумму назвал на пресс-конференции в Цюрихе премьер-министр РФ Владимир Путин.
При этом, как заверил журналистов министр финансов РФ Алексей Кудрин, на проведение чемпионата мира по футболу Россия потратит меньше, чем на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.Средства на создание значительной части инфраструктуры уже заложены вфедеральный бюджет 2011-2013гг.
Матчи чемпионата будут проходит в 13 российских городах в четырехкластерах. Центральный кластер - Москва с основным стадионом «Лужники»,второй кластер - Сочи, центр третьего кластера - Казань, четвертого -Санкт-Петербург.
Как сообщает «Интерфакс», почти все стадионы четырех российскихкластеров, где планируется проводить матчи чемпионата, будут построены снуля, ареной финала станут московские «Лужники», которые ожидаетсерьезная реконструкция с увеличением вместимости до 90 тыс. человек.