В 300 млрд. рублей обойдется России чемпионат мира по футболу 2018 года

При этом, как заверил журналистов министр финансов РФ Алексей Кудрин, на проведение чемпионата мира по футболу Россия потратит меньше, чем на Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.Средства на создание значительной части инфраструктуры уже заложены вфедеральный бюджет 2011-2013гг.