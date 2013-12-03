«Олимпиадникам» предложили усложнить поступление в вузы
3 декабря 2013, 09:15ОбществоЕвгения
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Ректор Высшей школы экономики, направил в Минобрнауки и Рособрнадзор письмо с предложениями усложнить поступление для победителей Олимпиад.
Об этом сообщает «Коммерсантъ». По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, результаты олимпиады по различным предметам нередко коррумпированы, а их итоги подвергаются сомнению.
Кроме того, ректор ВШЭ предложил разделить ЕГЭ на профильный и второстепенный. Согласно его предложению, приемные комиссии будут сравнивать сумму баллов только профильных предметов, а для второстепенных установят пороговое значение — 60 баллов.
Предполагается, что инициатива ректора будет благосклонно принята в Минобрнауки.
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