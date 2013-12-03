«Олимпиадникам» предложили усложнить поступление в вузы

Об этом сообщает «Коммерсантъ». По мнению ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, результаты олимпиады по различным предметам нередко коррумпированы, а их итоги подвергаются сомнению.

Кроме того, ректор ВШЭ предложил разделить ЕГЭ на профильный и второстепенный. Согласно его предложению, приемные комиссии будут сравнивать сумму баллов только профильных предметов, а для второстепенных установят пороговое значение — 60 баллов.