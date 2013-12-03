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«Олимпиадникам» предложили усложнить поступление в вузы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Олимпиадникам» предложили усложнить поступление в вузы

3 декабря 2013, 09:15ОбществоЕвгения
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