Розыгрыш призов! Сюрпризы! Подарки!

Магазин здоровья «КАЗАНОВА» в честь Нового Года 29 декабря проведет розыгрыш призов среди покупателей, главным призом которого будет являться туристическая путевка в одну из жарких стран. Также будет разыграно много других ценных подарков от магазина здоровья «КАЗАНОВА» и туристического агентства SALE-тур. Для того чтобы выиграть призы нужно совершить покупку в любом из наших магазинов, заполнить купон. Розыгрыш состоится 29 декабря в 14:00 по адресу пр. Мира, 16. Чем больше покупок Вы совершаете, тем больше у Вас шансов выиграть главный приз и другие подарки! Кроме того, весь месяц каждому покупателю мы дарим приятные сюрпризы и подарки!