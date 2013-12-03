Сергей Носов передал свои пожелания людям с ограниченными возможностями здоровья

Именно в указанный десятилетний период времени во многом повысился уровень информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. Затем Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.

Глава Нижнего Тагила передает пожелания всем тем, чьи возможности здоровья ограничены.

3 декабря – особенный день для людей с ограниченными возможностями, которые видят в нем возможность привлечь внимание общества к своим проблемам. В этом году он проходит под девизом «Сломать барьеры, открыть двери».

В Нижнем Тагиле мы стараемся поддержать людей с ограниченными возможностями, избавить их от социальной изоляции, помочь раскрыть свой внутренний потенциал. Так, в октябре в городе открылось отделение социального такси. Новые инфраструктурные, социальные и жилые объекты строятся с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями.

Важно, что тагильчане-инвалиды не теряют бодрости духа, интереса к жизни, занимаются творчеством, физической культурой и спортом, общественной деятельностью, ведут насыщенную и активную жизнь. Зачастую люди с ограниченными возможностями оказываются сильнее тех, кто физически здоров – крепче духом, верой в свои силы.

Желаю мужества, стойкости и терпения всем, кто столкнулся с непреодолимым недугом. Мира вам, тепла, заботы окружающих. Слова искренней признательности адресую предприятиям, организациям, предпринимателям, жителям города, проявляющим внимание к людям с ограниченными возможностями и оказывающим им необходимую поддержку.

Глава города Нижний Тагил, Сергей Носов