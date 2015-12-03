В Екатеринбурге директора УК наказали за нарушение прав работников

В ходе ревизии выяснилось, что компания неоднократно нарушала закон – трудовые договоры не соответствовали ТК РФ, заработная плата на банковские карты работников перечислялась с задержками, с сотрудниками организации заключались гражданско-правовые договоры при фактическом наличии трудовых отношений, а также занижались размеры страховых взносов (и выплачивались не вовремя).