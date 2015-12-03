В Нижнем Тагиле открылся форум «Рабочая молодежь» (ФОТО)

Впервые он приобрел всероссийский статус и стал самым масштабным за всю историю проведения. Участниками коммуникативной площадки, развернутой в малярно-сдаточном цехе № 2, стали более 300 студентов средних профессиональных учебных заведений из 44 регионов России. Самая большая группа представлена Уральским федеральным округом. «Мы строим Россию! Здесь и сейчас!» – лозунг форума, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодёжи.

Главная цель мероприятия – популяризация инженерных специальностей и рабочих профессий, содействие в построении профессиональной траектории студентов, помощь в самоопределении будущей профессии. В рамках работы образовательной площадки участников форума ждёт напряжённая и плотная работа по специальной образовательной программе, в которую включены круглые столы, работа в экспертных группах по актуальным проблемам работающей молодёжи, подготовка специальных презентаций, сотрудничество с VIP–гостями. Ребятам предстоит искать ответы на актуальные вопросы, которые возникают сегодня перед квалифицированными рабочими.

На торжественном открытии студентов приветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов, который подчеркнул, что будущее России в руках молодых. Также он отметил, что участники форума «получили прекрасную возможность побывать в центре производственной мощи России, уникальном месте, где совершались большие технологические прорывы – на Уралвагонзаводе».

От лица полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Холманских выступил помощник Полпреда Сергей Морев. От имени губернатора Свердловской области – первый заместитель Председателя областного Правительства Владимир Власов. Он сказал, что область придает большое значение развитию и подготовке современных кадров для российской экономики. Специалистов готовит 100 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 22 государственных муниципальных вуза. Количество учащихся и студентов превышает цифру в 300 000 человек. О значении Нижнего Тагила в развитии отечественной промышленности в своем выступлении рассказал глава города Нижний Тагил Сергей Носов.

В форуме принимают участие будущие автомеханики, сварщики, программисты, ветеринары, дизайнеры, машиностроители и представители других профессий. В том числе 57 тагильчан, среди них студенты двух учреждений корпоративного университета Уралвагонзавода – Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.

Рабочая площадка мероприятия оборудована в пролетах малярно-сдаточного комплекса вагоносборочного производства - уникального с точки зрения применения современных технологий и производственных мощностей подразделения головного предприятия корпорации УВЗ. В первый день работы форума ребята учились работать в группах, создавали и презентовали матрицы ценностей «Кто я в профессии», рисовали образ молодого представителя рабочей профессии и выделяли его главные характеристики. Обсуждали, что необходимо изменить в стране, образовании, социуме, чтобы появилась возможность для реализации представленной модели современного молодого рабочего.

Форум продлится два дня. Одним из главных результатов его работы станет организация стажировок участников на промышленных площадках Нижнего Тагила и Свердловской области и области.