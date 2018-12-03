Пресс-конференция губернатора Ставрополья прошла в Москве

"Губернатор ознакомил слушателей с планами дальнейшего развития Ставрополья, а также предоставил информацию о социально-экономических показателях", - сказано в сообщении.

Одним из затронутых вопросов стал курортный сбор, от которого в бюджет поступили 164 миллиона рублей, в среднем по 24 миллиона рублей каждый месяц. За время проекта курортный сбор на Ставрополье заплатили более 263 тысяч отдыхающих, до конца 2018 года планируют увеличить сумму сбора до 180 миллионов рублей.

Помимо этого, Владимир Владимиров рассказал о решении задач «майских» указов президента РФ Владимира Путина. В частности, о том, что бюджет Ставропольского края ориентирован на реализацию поставленных главой государства задач, на 2019 год на эти цели заложили 12,7 миллиарда рублей.Что касается планов, то к 2024 году в регионе планируют в 3,5 раза увеличить экспорт продукции АПК.