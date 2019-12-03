В Екатеринбурге врач обвиняется в халатности из-за подмены анализов у виновника ДТП

Как выяснилось ранее, анализы за молодого человека, по вине которого погибли два человека, сдал его отец — полковник Росгвардии. Обвинение по статье «Халатность» предъявлено врачу ГКБ №24.

В нарушение Приказа минздрава подозреваемый врач не произвел отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял. Медсестра оставила емкость в присутствии постороннего лица — отца водителя, после чего покинула помещение. Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в емкость свой биологический материал,сообщали в областном Следственном комитете.