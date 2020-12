Холдинг 1MI стал информационным партнером медиапремии «Искра Юга 2020»

Искра Юга — премия для профессиональных журналистов и редакций СМИ южных регионов РФ, которая проводится ежегодно на протяжении 13 лет.

Оцениваются результаты более трехсот работ от 80-90 редакций. Мероприятие проводится с целью повышения известности массовых медиа, профуровня журналистов, Южного федерального округа и Северо-Кавказского ФО. Участники и организаторы обмениваются опытом и наращивают деловые связи. К участию приглашаются как одиночные работники, так и авторские коллективы. Отмечается, что конкурсанты должны представлять юрлицо. Сайте премии: http://iskra.expertsouth.ru. В составе холдинга 1MI два онлайн-СМИ на юге России — RostovGazeta и NewsTracker. Мы всецело поддерживаем организаторов в деле повышения качества журналистики и контента в СМИ. Региональные медиа — большая сила, они не только отражают существующую повестку, но и, что особенно важно, формируют и транслируют общественное мнение о тех или иных событиях в регионе. Это серьезная ответственность перед аудиторией. Гораздо более серьезная, чем в больших федеральных СМИ. Мы постоянно стремимся к повышению качества наших материалов, стараемся быть объективными и полезными нашим читателям. А участие в конкурсах и премиях — отличная возможность показать то, что нам кажется наиболее удачным, посмотреть на работы коллег, научиться чему-то новому. Наши южные редакции уже готовят заявки, а мы, конечно, будем за них болеть, отметил гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков. Photo: Холдинг 1MI Александр Егоров, контент-директор холдинга 1MI, уверен, что участие в конкурсах способствует профессиональному росту журналистов. Наши издания уже участвовали в конкурсе ранее и не без успеха. В этом году две наши редакции — Rostovgazeta и Newstracker выставляют свои лучшие расследования, аналитику, репортажи, посвященные событиям в Ростовской области, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. За этот год наши СМИ заметно выросли в качестве, но и медиарынок юга России развивается динамично, повестка последнего времени объективно располагает к росту аудитории СМИ. Так что мы ожидаем, что на конкурсе будет представлено много хороших работ, он обещает быть интересным, а борьба за премии в номинациях — напряженной, считает Егоров. Прием заявок продлится до 30 декабря. Заявки необходимо отправлять на почту iskra@expertsouth.ru В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, премия проводится в онлайн-формате. В очном режиме пройдет только торжественная церемония, на которую будут приглашены лауреаты, члены экспертного совета и представители партнеров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter