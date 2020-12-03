Минстрой объявил о проведении всероссийского конкурса строителей

Это не конкурс для рядовых сотрудников-строителей, а комплексное мероприятие для руководителей в данной сфере. Решение о проведении было принято в связи с распоряжением президента РФ о подготовке квалифицированных кадров, передает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей» слова гендиректора организации.
Конкурс пройдет в четыре этапа:
Ожидается до 10 тысяч заявок от конкурсантов. В полуфинал пройдет 500 человек, а в финал — 100. Заявки принимаются на сайте.
Конкурс организован при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединениястроителей, СРО «Уральское объединение строителей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Сколково, Уральского федерального университета им. Ельцина. Победителей ожидает гарантированное трудоустройство, повышение квалификации в различных ВУЗах, а также новые связи с ключевыми фигурами строительства.