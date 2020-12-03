Минстрой объявил о проведении всероссийского конкурса строителей

Это не конкурс для рядовых сотрудников-строителей, а комплексное мероприятие для руководителей в данной сфере. Решение о проведении было принято в связи с распоряжением президента РФ о подготовке квалифицированных кадров, передает пресс-служба СРО «Уральское объединение строителей» слова гендиректора организации.