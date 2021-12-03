На невыплату зарплаты пожаловались переписчики в Екатеринбурге

Сотрудники, занимавшиеся переписью населения в Екатеринбурге, заявили, что им до сих пор не оплатили работу. На данный момент известно о 87 случаях. Оплата за работу переписчиков составляет 18,6 тысячи рублей.

Один из работников рассказал, что заключил со Свердловскстатом контракт. Жалоб и нареканий не было, но после завершения кампании средства не были выплачены, пишет Е1. На данный момент ожидается ответ на обращение к врио руководителя Свердловскстата Антонине Перуновой, рассказывает переписчик. Планируется обратиться в прокуратуру. В Свердловскстате пояснили, что средства будут выплачены. Согласно контрактам, это 10 рабочих дней после завершения приемки работ. В большинстве случаев крайним сроком является 10 декабря.

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