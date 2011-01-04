40 тысяч человек остаются без электричества в Подмосковье
Почти 40 тысяч человек остаются без электричества в Подмосковье. По данным МЧС России, в Подмосковье остаются обесточенными 277 населенных пунктов, сообщает ИТАР-ТАСС.
За минувшую ночь подмосковным энергетикам удалось подключить свыше 300трансформаторных подстанций. На юге и севере Московской областиподключены все питающие центры и все трансформаторные подстанции. Такимобразом, проблемы с энергоснабжением остались только на западе и востокеПодмосковья, передают «Вести».
Минэнерго обещает полностью восстановить электроснабжение к вечеру вторникаЗа ночь энергетики подключили две подстанции и восстановили работу восьми линий электропередачи в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью ОАО «МОЭСК» Виталий Струговец во вторник.
Напомним, со 2 января на территории 18 муниципальных районов и 4городских округов в Московской области введен режим «чрезвычайнойситуации».
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