40 тысяч человек остаются без электричества в Подмосковье

За минувшую ночь подмосковным энергетикам удалось подключить свыше 300трансформаторных подстанций. На юге и севере Московской областиподключены все питающие центры и все трансформаторные подстанции. Такимобразом, проблемы с энергоснабжением остались только на западе и востокеПодмосковья, передают «Вести».

Минэнерго обещает полностью восстановить электроснабжение к вечеру вторникаЗа ночь энергетики подключили две подстанции и восстановили работу восьми линий электропередачи в Подмосковье, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью ОАО «МОЭСК» Виталий Струговец во вторник.

Напомним, со 2 января на территории 18 муниципальных районов и 4городских округов в Московской области введен режим «чрезвычайнойситуации».