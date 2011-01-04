Екатеринбуржец решил проверить, можно ли прожить на потребительскую корзину
4 января 2011, 12:51ОбществоОльга
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Житель Екатеринбурга Виталий Никишин решил проверить на себе, как можно прожить месяц на утверждённую депутатами Свердловской областной Думы потребительскую корзину. Целью эксперимента является узнать, насколько реально питаться месяц в количествах, отведённых государством в рамках минимальной продуктовой корзины, сообщает ИА REGNUM.
Эксперимент начался 1 января и продлится до конца месяца. О его ходеНикишин ежедневно отчитывается в форуме одного из интернет-порталовЕкатеринбурга.
На сегодняшний день средняя стоимость минимальной продуктовой корзины вСвердловской области составляет 2 тыс. 632 рубля.
В конце 2010 года депутаты приняли закон о потребительской корзине наближайшие пять лет, сообщает «Новый Регион». Согласно ему, в ежегоднуюпотребительскую корзину входят 95 килограммов картофеля, 137 килограммовхлеба, 39 – мяса, 17 – рыбы, а также 200 штук яиц. Вариант корзины длядетей включает 105 килограммов овощей, 32 – мяса и выпивать 310 литровмолока.
© TagilCity.ru по материалам Интернет-СМИ
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