Екатеринбуржец решил проверить, можно ли прожить на потребительскую корзину

Эксперимент начался 1 января и продлится до конца месяца. О его ходеНикишин ежедневно отчитывается в форуме одного из интернет-порталовЕкатеринбурга.

В конце 2010 года депутаты приняли закон о потребительской корзине наближайшие пять лет, сообщает «Новый Регион». Согласно ему, в ежегоднуюпотребительскую корзину входят 95 килограммов картофеля, 137 килограммовхлеба, 39 – мяса, 17 – рыбы, а также 200 штук яиц. Вариант корзины длядетей включает 105 килограммов овощей, 32 – мяса и выпивать 310 литровмолока.