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Екатеринбуржец решил проверить, можно ли прожить на потребительскую корзину
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец решил проверить, можно ли прожить на потребительскую корзину

4 января 2011, 12:51ОбществоОльга
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