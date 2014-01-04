В России скоро появится сервис для оценки лекарств

Для этого необходимо будет скачать на свой мобильный телефон специальную бесплатную программу, пояснил замдиректора департамента информационных технологий и связи Минздрава Роман Сафронов.

Как это будет работать?

На упаковке любого лекарственного средства есть штрих-код, который надо будет сфотографировать на телефон или айпад. Программа распознает изображение и выдаст по нему информацию из общей базы данных. Человек тут же поймет, что за лекарство, как оно должно выглядеть на самом деле, получит инструкции и рекомендации по применению.

«Щелкнуть» упаковку можно будет как в аптеке, так и дома. Это быстро, удобно и надежно заверил эксперт, Роман Сафронов.

Новое приложение поможет пациенту отличить качественное лекарство от фальсификата, которого сегодня много в России. Скачать программу можно будет совершенно бесплатно в так называемом «магазине приложений» в сети или на официальном сайте Минздрава.

Многие сочтут это игрушечкой. Может, это и так. Но многие подобные медицинские электронные «игрушки» дали импульс людям заняться своим здоровьем. Я говорю о популярных во всем мире мобильных приложениях, проводящих диагностику онлайн - ЭКГ, давление, сахар в крови. При этом тут же удаленно можно проконсультироваться с врачами. Эти технологии достаточно дешевые и используются во многих странах мира, -- комментирует специалист.

Не за горами также электронные рецепты и электронные больничные. Они, по словам экспертов, появятся в России уже в 2014 году. «Система уже запущена, но чтобы она появилась в каждой аптеке нужно время», - добавил он.

Существует огромное множество товаров, которые, в отличие от лекарств, можно продавать через интернет. Чтобы ваши клиенты не потерялись среди десятков сайтов, нужно воспользоваться сервисом, который поможет выбрать название интернет магазина. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», - этим девизом стоит руководствоваться всем открывающем собственное дело.