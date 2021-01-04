В Нижнем Тагиле в новогодние праздники пойманы четыре пьяных водителя за рулем

В Нижнем Тагиле в новогодние праздники пойманы четыре пьяных водителя за рулем

Сегодня, 12:30ОбществоPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
3 января в Нижнем Тагиле было выявлено четыре водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ежедневно проводят массовые проверки и рейды с целью выявления пьяных водителей и не имеющих прав.

3 января в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие «Стоп контроль», в ходе которого останавливали все транспортные средства подряд.

При этом было выявлено восемь грубых нарушения ПДД: четыре водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался от прохождения освидетельствования, три автомобилиста управляли машинами без прав. Также девять водителей не использовали ремни безопасности.

Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

В новогодние праздники сотрудники ГИБДД продолжают круглосуточно выявлять грубые нарушения ПДД.

Также водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными в связи с обильным выпадением снега. ГИБДД рекомендует вместо автомобиля пользоваться общественным и железнодорожным транспортом.

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