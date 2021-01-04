В Нижнем Тагиле в новогодние праздники пойманы четыре пьяных водителя за рулем

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ежедневно проводят массовые проверки и рейды с целью выявления пьяных водителей и не имеющих прав.
3 января в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие «Стоп контроль», в ходе которого останавливали все транспортные средства подряд.
При этом было выявлено восемь грубых нарушения ПДД: четыре водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался от прохождения освидетельствования, три автомобилиста управляли машинами без прав. Также девять водителей не использовали ремни безопасности.
В новогодние праздники сотрудники ГИБДД продолжают круглосуточно выявлять грубые нарушения ПДД.
Также водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными в связи с обильным выпадением снега. ГИБДД рекомендует вместо автомобиля пользоваться общественным и железнодорожным транспортом.