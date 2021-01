В Нижнем Тагиле в новогодние праздники пойманы четыре пьяных водителя за рулем

3 января в Нижнем Тагиле было выявлено четыре водителя, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД ежедневно проводят массовые проверки и рейды с целью выявления пьяных водителей и не имеющих прав. 3 января в Нижнем Тагиле было проведено профилактическое мероприятие «Стоп контроль», в ходе которого останавливали все транспортные средства подряд. При этом было выявлено восемь грубых нарушения ПДД: четыре водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался от прохождения освидетельствования, три автомобилиста управляли машинами без прав. Также девять водителей не использовали ремни безопасности. Photo: Отдел пропаганды ГИБДД В новогодние праздники сотрудники ГИБДД продолжают круглосуточно выявлять грубые нарушения ПДД. Также водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными в связи с обильным выпадением снега. ГИБДД рекомендует вместо автомобиля пользоваться общественным и железнодорожным транспортом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter