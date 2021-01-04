В Нижнем Тагиле в новогодние праздники пойманы четыре пьяных водителя за рулем

При этом было выявлено восемь грубых нарушения ПДД: четыре водителя управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, один водитель отказался от прохождения освидетельствования, три автомобилиста управляли машинами без прав. Также девять водителей не использовали ремни безопасности.