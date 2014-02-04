Audi создаст конкурента электрическому кроссоверу Tesla

Электрический вседорожник Audi оснастят двигателями и аккумуляторами от суперкара R8 e-tron, который планируется поставить на конвейер во второй половине этого года. Новинка станет оснащаться двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси, как и у «Теслы») суммарной мощностью 380 лошадиных сил. Точная емкость батарей Audi Q8 e-tron пока не сообщается, однако она будет не меньше, чем у топовой Model X — 80 киловатт-часов.

На данный момент в «Ауди» не сообщают тип аккумуляторов, используемых на R8 e-tron. Известно лишь, что они позволят суперкару проехать без подзарядки до 400 километров.

Вседорожник Q8 будет построен на растянутой модульной платформе MLB, которую также планируется использовать для следующих поколений Audi Q7, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg (это же шасси появится на внедорожниках Bentley и Lamborghini). Модель Q8 по своим размерам будет больше Q7 и получит покатую линию крыши. Помимо электрической версии, Q8 будет доступен с традиционными бензиновыми и дизельными моторами, а также с гибридной силовой установкой. Впоследствии ожидается появление и «заряженной» модификации SQ8.