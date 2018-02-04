Россия возобновляет авиасообщение с Египтом

Басем Абдель Карим, представитель министерства гражданской авиации Египта, заявил, что две российские компании получили разрешение на авиаперелеты уже 1 февраля. Задержкой в отправлении рейсов может стать только низкая покупательская активность, ведь компаниям нужно продать все места в самолетах.