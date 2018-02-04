Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
4 февраля, 10:50Общество
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Необходимые разрешения на восстановление перелетов между Москвой и Каиром получили две российские авиакомпании.
Басем Абдель Карим, представитель министерства гражданской авиации Египта, заявил, что две российские компании получили разрешение на авиаперелеты уже 1 февраля. Задержкой в отправлении рейсов может стать только низкая покупательская активность, ведь компаниям нужно продать все места в самолетах.
В 2015 году после крупнейшей массовой гибели россиян в авиакатастрофе над Синайским полуостровом было прекращено авиасообщение по маршруту Москва-Египет. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин и глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились возобновить перелеты между двумя странами, сообщает «Росбалт».
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