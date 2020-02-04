МЧС предупреждает свердловчан о гололедице и сильных снегопадах

При этом температура воздуха днем составит 0...+1 градус. Также спасатели предупреждают, что из-за мокрого снега могут быть перебои с электричеством.

Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по готовности всех сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации,рассказали в МЧС.