В Нижнем Тагиле осуждена банда взломщиков банкоматов

На счету злоумышленников три эпизода взлома банкоматов — на проспекте Вагоностроителей, а также на улицах Фрунзе и Каспийской. Банду задержали в феврале 2019 года.

Сначала преступники выбирали банкомат на первом этаже, потом проводили разведку подвалов и помещений зданий, проверяли наличие охранной сигнализации и возможность пролома стен.

После этого они проникали в служебные помещения, с помощью специального устройства блокировали каналы связи, отключали сигнализацию и газосварочным оборудованием вырезали стенки банкомата.

За период с ноября 2017 года по февраль 2019 года фигурантами уголовного дела было похищено 8 114 800 рублей. С целью доказательства вины соучастников следователем МВД и оперативниками ОБОП проведены обыски по месту жительства обвиняемых и подсобных помещений, приспособленных для хранения средств и орудий преступлений, проведено 33 судебных экспертизы, результаты которых подтвердили причастность фигурантов к совершенным преступлениям,рассказал Валерий Горелых.