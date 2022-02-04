Чернышенко: Олимпийские игры пропагандируют ценности единства людей в мире

Чернышенко: Олимпийские игры пропагандируют ценности единства людей в мире
Чернышенко: Олимпийские игры пропагандируют ценности единства людей в мире
Сегодня, 17:08ОбществоФото: government.ru
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится находится в Пекине в составе делегации президента России Владимира Путина, обратился к российским спортсменам - участникам XXIV зимних Олимпийских игр с приветственными словами.

Как сообщает sportrbc.ru, торжественное открытие соревнования начнется сегодня на национальном стадионе столицы Китая «Птичье гнездо».

«Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа. Они пропагандируют ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире», - заявил Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил китайских коллег и представителей МОК за качественную организацию состязаний в условиях пандемии.

Чернышенко отметил, что в состав российской сборной вошли 213 спортсменов из 34 субъектов РФ. Среди них - 62 заслуженных мастера спорта, 72 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта.

Вице-премьер рассказал, что атлетка Анастасия Смирнова уже прошла в финал Олимпиады по фристайлу. В борьбу за медали также вступили чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Камила Валиева. По словам Чернышенко, 5 февраля также будут разыграны медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина.

«Желаем всем нашим спортсменам без исключения силы духа и справедливого судейства. Страна болеет за вас!» - заявил он.

На торжественной церемонии открытия знамя сборной России понесут серебряный призер Олимпийский игр в Сочи по конькобежному спорту, чемпионка мира Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вадим Шипачев.

Как заявил Чернышенко, что ребята являются примером целеустремленности и спортивного характера, они достойны нести знамя.

На зимних Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля будет разыграно 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Столица Китая станет первым городом, принимавшим как летние, так и зимние Игры.

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