Чернышенко: Олимпийские игры пропагандируют ценности единства людей в мире

Вице-премьер рассказал, что атлетка Анастасия Смирнова уже прошла в финал Олимпиады по фристайлу. В борьбу за медали также вступили чемпионки по фигурному катанию Анна Щербакова и Камила Валиева. По словам Чернышенко, 5 февраля также будут разыграны медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина.