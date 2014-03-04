Сергей Носов передал здание в безвозмездное пользование Всероссийскому обществу слепых (ФОТО)

К главе города напрямую обратились представители Всероссийского общества слепых в Нижнем Тагиле с просьбой передать ВОСу здание, построенное изначально на средства общества. Кроме того, на совещание был приглашен Вшивцев Владимир Сергеевич – вице-президент Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы.

По различным причинам долгие годы инвалиды не могли вернуть это здание в свое владение. Специалисты объясняли, что «предприятие Всероссийское общество слепых» для этого необходим статус общественной организации. Кроме того, сейчас в здании расположились небольшие фирмы, некогда заключившие официальный договор с муниципалитетом, присутствуют и жилые помещения.

Далее на совещании обсуждались технические вопросы, в том числе были озвучены замечания юристов. Они добавили, что на сегодняшний день в этом доме находятся: суконная мастерская, библиотека, ООО «Техник» (в аренде), а также офис такси. В итоге, юристы дали представителям ВОСа ответ, который намекал на долгие бумажно-волокитные отношения – заключение договоров, переоформление помещений в нежилые и т.д. и т.п.

Сергей Носов без лишних слов, задал юристам встречный вопрос: «Можем ли мы на безвозмездной основе передать имущество Всероссийскому обществу инвалидов, у которого есть свой президенты, свой вице-президент, свое руководство?». Как выяснилось, можем.

По мнению Сергея Константиновича, это самое простое и самое эффективное решение данной ситуации. Получается, что, передавая в руки общества здание, его новые собственники будут решать дальнейшую судьбу тех, кто там арендует помещения.

Так, в конце обсуждаемой проблемы Сергей Носов вынес свой «вердикт»: «Передать!». Конечно, для этого необходимо время, которые обозначил сам Глава – до 15 марта. В конце встречи представители поблагодарили Сергея Константиновича за такое решение. Кого, как не людей с ограниченными возможностями должен, в первую очередь, защищать город?

Передавая здание инвалидам, необходимо убедиться в его безопасности. Оценить здание или сооружение можно с помощью экспертизы промышленной безопасности зданий. Проведение экспертизы позволит определить уровень опасности, выявить дефекты здания или сооружения.