Сосульки и снежные глыбы курочат вывески магазинов и блокируют тротуары. Предприниматели Тагила намерены обращаться в суд (ФОТО)

Интересно, что в большинстве случаев жильцы обращаются лишь в СМИ – в управляющую компанию (или в администрацию) заявления не поступают. Недавно в редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница, рассказавшая, что на домах по улице Орджоникидзе лежит снег, который с приходом теплой погоды топит квартиры. Тогда в администрации нам пообещали, что разберутся с этим вопросом. К сожалению, жительница не оставила контактные данные, чтобы это выяснить наверняка.

Еще более опасным явлением становятся сосульки, повисшие с большинства домов и время от времени падающие. Представляем вам фотографии совсем свежего обращения в редакцию. Пользователь Ксения рассказала следующее:

В данный момент по улице Тимирязева опасно передвигаться, особенно со стороны, где располагаются дома с четным обозначением - двухэтажные постройки. В связи с довольно теплой зимой и ранним приходом весны, на черепице висит огромное количество сосулек, достигающих полуметра в длину, которые никто ни разу не убирал. Но это еще полбеды. На крыше дома Тимирязева 80 откололся большой участок снежной шапки и сейчас опасно свисает с края. Толщина снежного покрова навскидку примерно 20 и более сантиметров, длинна около двух метров. Мокрый спрессованный снег, на краю которого еще и сосульки, может серьезно навредить здоровью того, на кого упадет (тьфу-тьфу). А между прочим, внизу расположена пешеходная дорожка, где ходят ни о чем не подозревающие люди. Данную картину я наблюдала весь день, ожидая, что может кто-то приедет и уберет, но никто не приехал.

Фотографии предоставлены Ксенией

Вот еще один пример бездействия организации: на форуме TagilCity.ru пользователь разместил фотографии дома по улице Энтузиастов, 74. В ответ на это, один из юзеров отметил:

Пишите через официальный сайт города в администрацию начальнику управления по ЖКХ, или зам. Главы города по ЖКХ Захарову. А в первую очередь, пишите с регистрацией у секретаря в свою УК. Могу Вас заверить, что за очистку крыш с жителей дома снимают немалые деньги. Балконы, кроме последних этажей чистят сами хозяева.

Обеспокоенным жильцам напомним номера телефонов, по которым можно обратиться в Администрацию районов. Именно там могут помочь с решением жилищно-коммунальных проблем:

Администрация Дзержинского района: 33-55-70

Администрация Ленинского района: 41-96-11

Администрация Тагилстроевского района: 25-91-38

Немного по-другому обстоят дела у предпринимателей, владельцев магазинов, чье имущество, в своем роде, находится на улице. Речь идет о рекламных конструкциях. Так, пользователь TagilCity.ru обнаружил, что вывеска у ювелирного салона «Алмаз» была сломана, очевидно, в процессе очистки крыши дома. Да, управляющая компания выполнила свой «жилищно-коммунальный долг», однако теперь, возможно побывает в суде. Анна Старикова, директор салона «Алмаз» прокомментировала произошедшее следующим образом:

Случилось это 18 февраля в 10 часов утра. Мы сразу же зафиксировали этот факт, написали заявление в полицию. Они, конечно, отказали нам, потому что ущерб не превышает 250 тысяч рублей, а у нас – 105. Мы планируем через суд с управляющей компанией эти 105 тысяч возместить, они отказываются это делать сейчас.

TagilCity.ru, конечно же, будет следить за развитием данной истории. А пока напомним тагильчанам еще об одном факте порчи имущества. Совсем недавно на Руднике им.III Интернационала по улице Ульяновская между домом №53 и 55 на крышу ВАЗ-21015 упал пласт снега. Что именно случилось с авто после – смотрите на фото ниже.

ЖКХ – это, наверное, самая больная для Тагила сфера. Еженедельно в нашем городе происходят курьезные, а порой даже драматичные инциденты, связанные с наступающим сезоном. Контроль над этим был некогда передан в руки управляющих компаний, которые в настоящее время взяли на себя, кажется, непосильную во всех смыслах ношу.