Suzuki Selerio поступит в продажу во второй половине 2014 года

Suzuki Celerio можно отнести к классу компактных автомобилей А+. Автомобиль будет представлен с двумя силовыми агрегатами – 3-цилиндровыми атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,0 литр и мощностью 68 л.с. Базовый мотор – K10B - дополняется 5-ступенчатой МКПП или автоматической КПП с возможностью ручного переключения передач. Другой двигатель K10C предлагается в сочетании с механической коробкой и системой Stop&Start.

При достаточно компактных размерах (всего 3600 мм в длину и 1600 мм в ширину), даже меньше длины Suzuki Splash), багажник у малыша Celerio очень внушительных размеров - 254 л (у Splash всего 180 литров).