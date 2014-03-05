Suzuki Selerio поступит в продажу во второй половине 2014 года
Хэтчбек Suzuki Selerio, дебют которого состоялся на Женевском автосалоне, начнет продаваться в Европе во второй половине 2014 года. Поступит ли новинка на российский рынок пока неизвестно.
Suzuki Celerio можно отнести к классу компактных автомобилей А+. Автомобиль будет представлен с двумя силовыми агрегатами – 3-цилиндровыми атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,0 литр и мощностью 68 л.с. Базовый мотор – K10B - дополняется 5-ступенчатой МКПП или автоматической КПП с возможностью ручного переключения передач. Другой двигатель K10C предлагается в сочетании с механической коробкой и системой Stop&Start.
При достаточно компактных размерах (всего 3600 мм в длину и 1600 мм в ширину), даже меньше длины Suzuki Splash), багажник у малыша Celerio очень внушительных размеров - 254 л (у Splash всего 180 литров).
Если Suzuki Celerio доедет до России и цена на него не будет заоблачной, то хэтчбек может легко стать конкурентом Citroen C1 (он же Peugeot 108 или Toyota Aygo).