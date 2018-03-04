Житель Екатеринбурга снял на видеорегистратор редкое небесное явление (ВИДЕО)
4 марта, 14:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Редкое небесное явление под названием суперболид зафиксировал житель Екатеринбурга при помощи видеорегистратора.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью 2 марта житель Екатеринбурга заснял на видеорегистратор яркую вспышку на небе и какой-то плохо различимый объект. После того, как снимок был опубликован в городских сообществах, поступил комментарий от учёных-астрономов.
Увиденное космическое тело называется суперболид. Это метеорит, яркость которого превышает яркость планеты Венера, сообщает E1.ru. Поэтому его было так хорошо видно на небе.
Учёные рассказали о том, что суперболиды появляются в одной местности раз в год, а увидеть их полёт крайне сложно.
Видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей