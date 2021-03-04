Путин высказался за более активное участие волонтеров в политике

Путин высказался за более активное участие волонтеров в политике

Сегодня, 21:11ОбществоФото: Kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался за предложение предоставить волонтерам возможность более активно участвовать в политической жизни страны.

По сообщению издания «Новые известия», вопрос об участии волонтеров в политике обсуждался на встрече Владимира Путина с участниками акции «Мы вместе». Главе России предложение понравилось, поскольку в волонтерские движения вступают россияне разных возрастов, убеждений и взглядов. Их участие в политической жизни государства приведет в появлению свежих решений определенных проблем, которые встают перед отдельными субъектами и всей страной.

Президент добавил, что гражданам, которые имеют разные взгляды и убеждения, нужно предоставить возможность принимать активное участие в политике, поскольку это обеспечит честную борьбу мнений, помогающую находить оптимальные решения для стабильного развития государства.

Он подчеркнул, что в этом году будут проводиться выборы в Государственную думу и региональные парламенты, и пообещал провести переговоры по поводу этого вопроса с руководством партии «Единая Россия» и других политических движений.

Путин добавил, что сущность волонтерства, зародившегося в Российской Федерации, максимально проявилась в период пандемии коронавируса. В это сложное время активистам из волонтерских движений пришлось в прямом смысле бороться за жизни граждан.

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