В Нижнем Тагиле прокуратура вынесла представление в адрес компании Tele2

В Нижнем Тагиле прокуратура вынесла представление в адрес компании Tele2

Сегодня, 18:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура вынесла представление после жалоб жителей Вагонки в Нижнем Тагиле. По словам заявителей, вышка Tele2 в одном из дворов построена на участке возле жилого дома.

Жители домов по улице Зари остались недовольны местом расположения сотовой вышки Tele2. Часть конструкции занимает территорию, принадлежащую дому №42.

Жильцы обратились в администрацию города Нижний Тагил. Жалоба была рассмотрена и направлена в прокуратуру Дзержинского района. При проведении проверки прокуратура установила факт самовольного занятия земельного участка, который находится по адресу Зари, 42.

Площадь самовольно занятой части указанной земельного участка составляет 0,87 квадратных метра. Учитывая изложенное, по результатам надзорных мероприятий прокуратурой района в адрес ООО «T2 Мобайл» внесено представление об устранении выявленных нарушений,заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее жильцы домов №36, №42 и №44 по улице Зари заявили, что намерены добиваться устранения конструкции.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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