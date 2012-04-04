В Нижнем Тагиле выбрана самая грязная машина
Вот и выбрали посетители TagilCity.ru самую грязную машину в Нижнем Тагиле.
Ее владельцем является Иван (на фото), который всего за несколько дней до окончания конкурса подал заявку на участие и собрал более 50 голосов. Ивану достался сертификат на мойку автомобиля, которую оплачивает компания «ИНСИС», а также звание владельца самого грязного автомобиля в городе. Конечно, это звание в связи с погодой может продержаться у него не долго, зато Иван вполне может быть уверен в отличной поддержке его друзей, которые и сделали фотографии его автомобиля самыми популярными.
А вот на втором месте оказался автовладелец Илья, ему достался модем и месяц безлимитного интернета от спонсора фотоконкурса. Илья в течение конкурса уверенно шел к победе, но все-таки Иван смог обогнать его.
Самое главное, чтобы водители автомобилей в Нижнем Тагилене торопились на дорогах и осторожно шли на обгон. Безопасных вам дорог и скорейшего наступления тепла!
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