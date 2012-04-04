Выпускники российских вузов в 2012 году получат дипломы нового образца

Речь в документе идет о дипломах для тех выпускников, кто уже обучается не по ступеням высшего профобразования, а по уровням. Еще несколько лет новые дипломы будут в ходу наравне с дипломами старого образца, где квалификация выпускнику присваивается по ступеням высшего образования.

Об особенностяхнового диплома рассказал изданию директор одного из 24 предприятий-изготовителей дипломов, имеющих соответственную лицензию, Евгений Федоров.

В новых дипломах фамилия выпускника вписывается в именительном падеже. Вместо „диплом выдан Василию Иванову“теперь написано: „Диплом свидетельствует о том, что Иванов Василий...“,и далее по тексту. Знаю, что раньше нередко возникали проблемы со склонением сложных иностранных имен. Некоторые просто невозможно былопоставить в дательный падеж. Теперь проблема снята приводит слова Федорова газета.

Также он отметил, что изменился принцип нумерации дипломов. Вместо буквенно-цифрового обозначения бланкам будет присваиваться серия и порядковый номер. В серии шесть символов, но важны, по сути, только две первые и две последние цифры. Первые определяют статус учебного заведения: федеральные вузы — 10, региональные — 11, муниципальные — 12, частные — 13, семинарии — 14. Последние две цифры — номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю диплома.

Этот так называемый код предприятия значительно упрощает систему учета бланков, которая у нас до сих пор не на очень высоком уровне... В случае выявления какого-либо нарушения правоохранительным органам по новой нумерации легче будет понять, откуда„растут ноги“ у диплома, вызвавшего подозрение добавил Федоров.