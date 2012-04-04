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Выпускники российских вузов в 2012 году получат дипломы нового образца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выпускники российских вузов в 2012 году получат дипломы нового образца

4 апреля 2012, 11:04ОбществоОльга
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