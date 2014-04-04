Lexus рассекретил компактный кроссовер

Вседорожник будет предлагаться с тремя агрегатами, данные об основных технических характеристиках которых пока держатся в секрете. В состав гибридной силовой установки версии NX300h, предположительно, войдет электродвигатель и четырехцилиндровый 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона.

Новинка также будет доступна с двумя бензиновыми двигателями. Модификация NX200t обзаведется новым двухлитровым турбоагрегатом с прямым впрыском топлива и регулируемыми фазами газораспределения, а версия NX200 получит атмосферную силовую установку такого же объема. Все варианты кроссовера будут доступны как с передним, так и с системой полного привода с межосевым дифференциалом.

Как и ожидалось, Lexus NX получил агрессивный внешний вид, массивную радиаторную решетку, узкие светодиодные фары головного света и дневные ходовые огни, а также легкосплавные 17-дюймовые колесные диски (18-дюймовые в качестве опции).

По словам представителей японской марки, интерьер новинки выполнен в духе спортивных моделей «Лексуса». Салон вседорожника получил рулевое колесо, обтянутое кожей, центральную панель с серебристым контуром, беспроводную зарядную станцию для мобильных гаджетов и педали с алюминиевыми накладками.