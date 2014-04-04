Общественники требуют запрета проезда «большегрузов» по дорогам Нижнего Тагила на период весны

К опыту временного запрета проезда крупногабаритного транспорта обращаются многие российские города. Так, например, сообщается о том, что 11 марта глава администрации города Серов Евгений Преин подписал постановление «Об ограничении движения большегрузного транспорта по автодорогам Серовского городского округа в 2014 году». Кроме того, известно, что с 15 апреля дороги закрылись и для большегрузов в Кировской области.

Обычно эта временная мера применяется до середины мая. Отдельно отметим, что постановление не касается автобусов, грузовых машин экстренных служб и перевозчиков продуктов.

Никита Чапурин, председатель общественного движения «Тагил без ям», накануне направил соответствующее обращение Главе города Сергею Носову. В письме уточняется:

В соответствии с ФЗ №257 в период с 7 апреля по 6 мая временное ограничение движение по автомобильным дорогам общего пользования вводится для транспортных средств с общей массой более 5 тонн, а с 20 мая по 31 августа временное ограничение вводится также для автомобилей и тяжеловесных прицепов с общей массой более 8 тонн при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов.