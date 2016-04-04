В Нижнем Тагиле пешеходы утопают в лужах на одном из проспектов на Вагонке (ФОТО)

Четная сторона Ленинградского проспекта выглядит таким образом уже целую неделю. За это время ни разу не видели технику: тротуары не чистят и с тающим снегом даже не пытаются бороться. Один взрослый человек может пройти, тропинка есть, но если идешь с малышом, которого надо вести за руку, то приходится идти по лужам. Перейти дорогу на сухую сторону нет возможности: до одного пешеходного перехода 200 м (остановка «Ленинградский проспект»), до другого около 300 м (остановка «Площадь Танкостроителей»). Напротив магазина «Вкус» пешеходный переход очень нужен, но его до сих пор нет. Сотрудники ГИБДД контролируют этот участок и пресекают попытки «перейти дорогу в неположенном месте». Так и плаваем написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Елена.