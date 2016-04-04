В Нижнем Тагиле пешеходы утопают в лужах на одном из проспектов на Вагонке (ФОТО)
За проблемами с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, проблемы пешеходов для многих отступили на второй план.
А тем временем один из трёх вагонских проспектов расчищен настолько плохо, что тагильчанам приходится ходить по узкой тропе.
Четная сторона Ленинградского проспекта выглядит таким образом уже целую неделю. За это время ни разу не видели технику: тротуары не чистят и с тающим снегом даже не пытаются бороться. Один взрослый человек может пройти, тропинка есть, но если идешь с малышом, которого надо вести за руку, то приходится идти по лужам. Перейти дорогу на сухую сторону нет возможности: до одного пешеходного перехода 200 м (остановка «Ленинградский проспект»), до другого около 300 м (остановка «Площадь Танкостроителей»). Напротив магазина «Вкус» пешеходный переход очень нужен, но его до сих пор нет. Сотрудники ГИБДД контролируют этот участок и пресекают попытки «перейти дорогу в неположенном месте». Так и плаваем написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Елена.
ФОТО от 01.04.16 (пятница).
За выходные ситуация не изменилась. Разве что стало ещё больше влаги. Снег по-прежнему никто не убирает.
За выходные дни никто не убирал снег с дороги. Сегодня утром, когда шли с детьми в детский сад, снова пробирались по узкой полосе дополнила Елена в разговоре с журналистом TagilCity.ru.
На теневой (чётной) стороне проспекта снег тает очень медленно, отметила тагильчанка. Потому подобная ситуация может продолжаться очень долго без прямого вмешательства дорожников.
TagilCity.ru напоминает о том, что сейчас Нижний Тагил пожинает плоды плохого вывоза снега зимой.
© Эрик Х., TagilCity.ru