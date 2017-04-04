Искусственный интеллект поступит на вооружение российской армии в 2018 году

Структурное подразделение специальных войск российской армии РЭБ получит на вооружение новейшую уникальную систему РБ-109А. Она имеет настолько продвинутый интеллект, что за несколько секунд способна сама выбирать боевые цели и способы их «глушения». Уникальная система может подавлять сигналы радиолокаторов и спутников противника, не давая им тем самым «глушить» сигналы собственных войск.