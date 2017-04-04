Искусственный интеллект поступит на вооружение российской армии в 2018 году
4 апреля 2017, 15:20Общество
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С 2018 года в войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ поступит уникальная система «Былина», способная сама анализировать боевую обстановку и выбирать способы подавления сигналов противника.
Структурное подразделение специальных войск российской армии РЭБ получит на вооружение новейшую уникальную систему РБ-109А. Она имеет настолько продвинутый интеллект, что за несколько секунд способна сама выбирать боевые цели и способы их «глушения». Уникальная система может подавлять сигналы радиолокаторов и спутников противника, не давая им тем самым «глушить» сигналы собственных войск.
По мнению военных экспертов, «Былина» приближена к искусственному интеллекту. Офицерам останется лишь контролировать рабочий режим системы.
РБ-109А появится в РЭБ в 2018 году, а к 2025 году ими будут оснащены все бригады соответствующих войск, сообщает газета «Известия».
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