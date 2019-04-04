«Россия» вошла в рейтинг лучших мировых авиакомпаний по версии Tripadvisor
Авиакомпанию «Россия» признали одним из лучших перевозчиков по качеству обслуживания пассажиров, сообщает сервис Tripadvisor.
Международный сервис Tripadvisor составил рейтинг лучших авиакомпаний по версии пользователей портала. В основу рейтинга вошли тысячи отзывов рядовых пассажиров. Первой и пока единственной российской авиакомпанией, представленной в рейтинге, оказалась «Россия», которая входит в группу «Аэрофлота».Пользователи сайта писали о «России», что на рейсах авиакомпании высококачественный сервис, а персонал вежливый и внимательный.
На первом месте по итогам опроса пользователей оказалась Singapore Airlines. В тройку лидеров вошли две другие азиатские компании – Qatar Airways и EVA Air из Тайваня. В своих оценках пользователи обращали внимание на такие критерии, как уровень обслуживания, качество питания и работа бортпроводников.
Авиакомпания «Россия» одна из ведущих авиакомпаний страны. В этом году в весенне-летнем сезоне открыты 122 маршрута, по которым летают 62 лайнера Boeing и Airbus. Большинство рейсов – 53 с вылетом из петербургского аэропорта «Пулково».Ранее авиакомпания сообщала о полном обновлении бортового меню, разработаны эксклюзивные блюда для пассажиров как бизнес-, так и эконом-класса.