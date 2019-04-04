«Россия» вошла в рейтинг лучших мировых авиакомпаний по версии Tripadvisor

Международный сервис Tripadvisor составил рейтинг лучших авиакомпаний по версии пользователей портала. В основу рейтинга вошли тысячи отзывов рядовых пассажиров. Первой и пока единственной российской авиакомпанией, представленной в рейтинге, оказалась «Россия», которая входит в группу «Аэрофлота».Пользователи сайта писали о «России», что на рейсах авиакомпании высококачественный сервис, а персонал вежливый и внимательный.

На первом месте по итогам опроса пользователей оказалась Singapore Airlines. В тройку лидеров вошли две другие азиатские компании – Qatar Airways и EVA Air из Тайваня. В своих оценках пользователи обращали внимание на такие критерии, как уровень обслуживания, качество питания и работа бортпроводников.