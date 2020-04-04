Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали медикам

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В Екатеринбурге жители Академического устроили флешмоб в честь врачей, борющихся с коронавирусом COVID-19. В 16.00 горожане вышли на балконы и начали аплодировать, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказали в оперативном штабе, сообщения с призывом выйти на балконы люди начали пересылать друг другу накануне в общедомовых чатах. Медики, узнавшие об этой акции, были растроганы, некоторые до слез.
Традиция аплодировать врачам во время пандемии коронавируса пришла из Италии, а затем ее поддержали и другие страны.
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