Умер самый старый человек на Земле

Она умерла в воскресенье в доме престарелых на острове Окинава. Она не дожила недели до своего 115 дня рожденья. Японка, родившаяся 10 мая 1895 года, застала три столетия. Родные старались беречь старейшую жительницу планеты от прессы и не подпускать СМИ к подробностям ее жизни. Теперь самым старым человеком на планете является 114-летняя Эжени Бланшар из Франции.