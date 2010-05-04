Умер самый старый человек на Земле
4 мая 2010, 16:10ОбществоArtem
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Сегодня стало известно о смерти самого старого человека планеты, японки Камы Тиен.
Она умерла в воскресенье в доме престарелых на острове Окинава. Она не дожила недели до своего 115 дня рожденья. Японка, родившаяся 10 мая 1895 года, застала три столетия. Родные старались беречь старейшую жительницу планеты от прессы и не подпускать СМИ к подробностям ее жизни. Теперь самым старым человеком на планете является 114-летняя Эжени Бланшар из Франции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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