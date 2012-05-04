Карта Visa Банка24.ру – новое секретное оружие шопоголиков

«Неделя шопинга Glamour» пройдет с 4 по 13 мая – в это время скидки держателям карточек Банка24.ру готовы предоставить 900 магазинов по всей России, в частности, бутики таких популярных марок как American Eagle Outfitters, Yves Rocher, EMU, Gap, Inсity, Karen Millen, BGN и Oasis.

Участники «Недели шопинга» смогут не просто сэкономить и со скидками купить вещи из последних коллекций, но еще и выиграть главный приз! Самый активный покупатель, который будет расплачиваться картой Visa и потратит наибольшую сумму, получит поездку в столицу моды - Милан и 5 тысяч евро на шопинг.