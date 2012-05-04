Карта Visa Банка24.ру – новое секретное оружие шопоголиков
4 мая 2012, 16:37ОбществоВалерия Лошкарева
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Только настоящие шопоголики знают, как получить скидку в любое время года – даже сейчас, когда зимние распродажи уже закончились, а летние еще не начались. Истинным любителям шопинга известна секретная дата – начало «Недели шопинга Glamour», когда можно получить дисконт на новые коллекции во многих бутиках. Для этого даже не нужно знать особых паролей - достаточно просто предъявить в магазине карту Visa Банка24.ру.
«Неделя шопинга Glamour» пройдет с 4 по 13 мая – в это время скидки держателям карточек Банка24.ру готовы предоставить 900 магазинов по всей России, в частности, бутики таких популярных марок как American Eagle Outfitters, Yves Rocher, EMU, Gap, Inсity, Karen Millen, BGN и Oasis.
Участники «Недели шопинга» смогут не просто сэкономить и со скидками купить вещи из последних коллекций, но еще и выиграть главный приз! Самый активный покупатель, который будет расплачиваться картой Visa и потратит наибольшую сумму, получит поездку в столицу моды - Милан и 5 тысяч евро на шопинг.
Всю информацию о «Неделе шопинга» и полный список магазинов-участников можно найти в майском номере журнала Glamour или на сайте www.glamour.ru.
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