В Верхней Синячихе закрывают градообразующий металлургический завод

Верхнесинячихинский металлургический завод (ВСМЗ) готовят к закрытию. Как сообщили в администрации поселка Верхняя Синячиха – это градообразующее производство, на котором трудится порядка 400 местных жителей.

Теперь все они могут быть уволены. По крайней мере, ходят такие разговоры заявляют в администрации поселка.

В свою очередь рабочие завода утверждают, что еще с февраля этого года они не получают зарплату, а на днях получили уведомления о предстоящем сокращении. Но больше всего коллектив возмущает, что им не рассказывают о возможных перспективах – якобы администрация завода утаивает от них информацию.

Отметим, что о предстоящем массовом сокращении на ВСМЗ сообщают и местные СМИ. Так, портал Режинформ пишет, что сейчас завод простаивает:

Процесс усложняется тем, что собственник завода проживает на Кипре, а в отношении бывшего директора проводится доследственная проверка. В ситуацию вмешалась прокуратура. Большинство работников, защищая свои права, подали заявление в надзорное ведомство.

Известно, что на ВСМЗ уже создана ликвидационная комиссия – руководство намерено обратиться с иском в арбитражный суд о признании завода банкротом. На этом фоне появилась информация, что спасением для проблемного метзавода может стать его покупка «Уралвагонзаводом». Но подтвердить наличие таких планов официально пока не удалось – телефоны ВСМЗ не отвечают.

Добавим, что по данным Горно-металлургического профсоюза Свердловской области, имущество ВСМЗ зарегистрировано на Кипрский офшор, который сделал доверенность на управление некоему московскому инвестору. В настоящее время с руководством ВСМЗ действительно нет связи. Как выясняется, она отключена за долги, как и электроэнергия. При этом все руководство ВСМЗ уволено несколько месяцев назад.