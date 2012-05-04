В Верхней Синячихе закрывают градообразующий металлургический завод
На Среднем Урале может появиться еще один завод-банкрот. В Верхней Синячихе готовят к закрытию градообразующий металлургический завод – лишиться работы могут 500 человек. В поселковой администрации «Новому Региону» подтвердили, что опасность закрытия предприятия есть – оно давно находится в тяжелом экономическом положении.
Верхнесинячихинский металлургический завод (ВСМЗ) готовят к закрытию. Как сообщили в администрации поселка Верхняя Синячиха – это градообразующее производство, на котором трудится порядка 400 местных жителей.
Теперь все они могут быть уволены. По крайней мере, ходят такие разговоры заявляют в администрации поселка.
В свою очередь рабочие завода утверждают, что еще с февраля этого года они не получают зарплату, а на днях получили уведомления о предстоящем сокращении. Но больше всего коллектив возмущает, что им не рассказывают о возможных перспективах – якобы администрация завода утаивает от них информацию.
Отметим, что о предстоящем массовом сокращении на ВСМЗ сообщают и местные СМИ. Так, портал Режинформ пишет, что сейчас завод простаивает:
Процесс усложняется тем, что собственник завода проживает на Кипре, а в отношении бывшего директора проводится доследственная проверка. В ситуацию вмешалась прокуратура. Большинство работников, защищая свои права, подали заявление в надзорное ведомство.
Известно, что на ВСМЗ уже создана ликвидационная комиссия – руководство намерено обратиться с иском в арбитражный суд о признании завода банкротом. На этом фоне появилась информация, что спасением для проблемного метзавода может стать его покупка «Уралвагонзаводом». Но подтвердить наличие таких планов официально пока не удалось – телефоны ВСМЗ не отвечают.
Добавим, что по данным Горно-металлургического профсоюза Свердловской области, имущество ВСМЗ зарегистрировано на Кипрский офшор, который сделал доверенность на управление некоему московскому инвестору. В настоящее время с руководством ВСМЗ действительно нет связи. Как выясняется, она отключена за долги, как и электроэнергия. При этом все руководство ВСМЗ уволено несколько месяцев назад.
Под кипрским офшором подразумевается так называемая Группа МАИР – именно ей принадлежал или принадлежит ВСМЗ. Ее президентом является предприниматель Виктор Макушин – покупка ВСМЗ группой МАИР относится к периоду с 1998 по 2002 год. Известно также, что в 2011 году власти Российской Федерации потребовали от Кипра экстрадировать Макушина в Россию, но в сентябре того же года кипрский суд города Лимассола отказался это сделать.