В 2014 году в конкурсе принимают участие артисты из 37 стран. Девиз нынешнего «Евровидения» - «JoinUs» («Присоединяйся к нам!»). Два полуфинала пройдут 6 и 8 мая, финал - 10 мая. Все шоу будут транслироваться в прямом эфире.

Россию на конкурсе представляют сестры-близнецы Маша и Настя Толмачевы, которые выступят в первом полуфинале под седьмым номером. Они исполнят песню «Shine», которую сочинили Филипп Киркоров и Димитрис Конотопулос на слова Джон Балларда, Ральфа Чарли и Джерарда Джеймса Борга. Маша и Настя, родившиеся 14 января 1997 года, являются самыми юными участницами конкурса. В 2006 году сестры Толмачевы победили в детском «Евровидении» с песней «Весенний джаз». Однако букмекеры расценивают шансы на победу представительниц России как невысокие.

Соперниками сестер Толмачевых по полуфиналу будут представители Азербайджана, Албании, Армении, Бельгии, Венгрии, Исландии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Португалии, Сан-Марино, Украины, Черногории, Швеции и Эстонии. По результатам голосования в финал конкурса из каждого полуфинала проходят 10 участников. По правилам конкурса, жители стран, чьи представители участвуют в полуфинале, не имеют в этот день права голоса. Они могут голосовать лишь за участников другого полуфинала.

Страны-учредители «Евровидения» - Испания, Франция, Германия, Италия и Британия, а также страна-хозяйка - Дания, выигравшая конкурс в прошлом году, проходят в финал автоматически. Дания ранее принимала «Евровидение» уже дважды - в 1964 и в 2001 годах. В 2013 году победу стране принесла Эммели де Форест с песней «Only Teardrops».

Впрочем, поездка на Евровидение - мероприятие сугубо развлекательное, большинство людей выезжают за границу по делам. К примеру, мебельный тур в Китай Гуанчжоу - и мебель из Китая по самым низким ценам приобретена. Большинство думает, что там продается мебель низкого качества и ошибаютсяя, ведь многие европейские производителе давно пернесли свои производсвенные площади в Китай. А если нет разницы, зачем платить больше?