Свердловчанам стал доступен 3G с двойным ускорением

Специалисты компании с начала года активировали данную настройку на 323 базовых станциях, что дает абонентам возможность доступа в Интернет на скорости до 42 Мбит/сек. Такое техническое решение позволяет максимально использовать ресурсы базовой станции, существенно повышая качество работы в сетях 3G.

География проведенных работ охватила все жилые районы Екатеринбурга: ВИЗ, Вторчермет, Центр, Химмаш, Ботанический, Пионерский, Новая и Старая Сортировка, Уралмаш, Химмаш, Академический, Широкая речка, Юго-Западный, УКТУС, Сибирский тракт, ВТУЗ-городок и другие – здесь скорость доступа в интернет возросла в 2 раза.

Сегодня уже на 50% базовых станций региона активирована технология Dual Carrier. Мы продолжаем инвестировать в модернизацию сети, уделяя особое внимание районам, жители которых наиболее активно скачивают информацию. Абоненты заметят повышение скорости мобильного интернета: страницы в браузере на смартфоне или планшете будут загружаться за меньшее время, а видео через интернет теперь можно без задержки смотреть, выбирая лучшее разрешение отметил Алексей Воронин, директор Свердловского отделения компании «МегаФон».