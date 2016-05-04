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Свердловчанам стал доступен 3G с двойным ускорением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчанам стал доступен 3G с двойным ускорением

4 мая 2016, 15:05Обществоoffice@tagilcity.ru
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