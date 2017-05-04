Около 200 тагильчан приняли участие в праздничной акции «Поляна ветеранов»

4 мая на территории КЦСОН Тагилстроевского района прошло торжество, приуроченное ко Дню Победы.

Около 200 тагильчан – ветеранов, пенсионеров, инвалидов и детей – собрались на этом мероприятии.

Дворец национальных культур и детская музыкальная школа №3 приготовили для участников замечательный концерт.

Народный коллектив «Рябинушка» порадовал гостей праздника замечательным репертуаром и талантливым вокалом. Юные музыканты исполняли проникновенные стихи и песни.

Акция с запуском белых шаров в небо увенчала минуту молчания в память о погибших в годы войны. Все это происходило под знаменитую песню Марка Бернеса «Журавли».

Ученики 144-й школы вместе с искренними поздравлениями вручили ветеранам нарядные поздравительные открытки, сделанные своими руками. Сотрудники Центра дополнили детские подарки ярко-красными гвоздиками – традиционными символами памяти и скорби.

Всем присутствующим полагалась «солдатская каша» - гречневая каша с мясом, чай с конфетами, печеньями и баранками.

Были на празднике и веселые танцы, музыкальные конкурсы по мотивам известных песен военных лет, частушки, кадриль и вальс под знаменитые музыкальные композиции 40-х годов.