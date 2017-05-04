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Около 200 тагильчан приняли участие в праздничной акции «Поляна ветеранов»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 200 тагильчан приняли участие в праздничной акции «Поляна ветеранов»

4 мая 2017, 19:05Общество
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