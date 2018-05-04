Биотуалет установлен рядом с Вечным огнём в Екатеринбурге (ФОТО)
4 мая, 09:00Общество
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В столице Урал кабинка биотуалета была установлена рядом с Вечным огнём. На этой точке она будет размещена на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 29 апреля по 9 мая.
Сюжеты: Екатеринбург
Биотуалет поставили по просьбе курсантов и учеников школ, которые стоят в карауле у Вечного огня на Посту №1.
В мэрии города отметили, что общественники неоднозначно восприняли факт установки кабинки.
После праздников её уберут, передаёт Znak.ru.
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Фото: Regnum
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