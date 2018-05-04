Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
МУП «Пригородная УК» нарушила закон при устранении аварии в пос. Первомайский
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

МУП «Пригородная УК» нарушила закон при устранении аварии в пос. Первомайский

4 мая, 15:55ОбществоИрина Анисимова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»