Уральские дороги признаны самыми опасными в России

Рейтинг разделен на зеленую, желтую и красную зоны – от наиболее безопасных к самым проблемным. Челябинская область заняла последнее место в рейтинге – более трех тысяч человек пострадали примерно в 2500 авариях за 2017 год. Также в красной зоне оказались Пермский край и Свердловская область.